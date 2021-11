Hace 24 horas se conoció que la discreta reunión que mantuvieron Almeida y Ayuso para intentar detener la guerra civil a la que se encamina el partido. Y este jueves, laSexta le ha preguntado al alcalde de Madrid sobre lo que hablaron en ese encuentro, sobre la opción de esa llamada tercera vía: "Fue una comida distendida, cordial, en la que cada uno expuso su tesis". Pero ¿qué es esa tercera vía que a Almeida le cuesta pronunciar pero que él propone?

Lo ha explicado en laSexta Clave la periodista Ángela Vera: "Se refiere a una tercera persona, que no sea ni él ni Ayuso, quien se haga con la Presidencia del PP de Madrid. Para no repetir los errores del pasado y tenga todo el poder territorial de Madrid". ¿Esa tercera vía tiene nombre y cara? Mucha gente en el PP, según Vera, piensa en Ana Camins, la secretaria general del PP de Madrid. Una persona muy cercana a Génova y al Ayuntamiento, pero no tanto a Ayuso.

En este sentido, cabe destacar que, si bien recientemente se hablaba de cuándo debía celebrarse el Congreso del PP de Madrid -marzo o junio, uno de los primeros desencuentros entre Casado y Ayuso-, la pregunta ahora es cómo y quién elige al nuevo presidente de la formación a nivel regional. En la primera ronda votan los militantes. Y para que alguien se haga con la Presidencia del PP de Madrid tiene que obtener al menos más del 50% de los votos y más de 15 puntos de diferencia respecto a su rival.

Y si no se gana con tanta distancia, ¿cómo es la segunda ronda? En este caso, votan los compromisarios, los mandos medios del partido: concejales, alcaldes y otros cargos que cobran sueldos públicos; o bien del Ayuntamiento, o bien del partido. Es aquí donde Pablo Casado y García Egea creen que podrían ganar y batir a Ayuso si realmente acaban en este punto, algo que dan casi por seguro porque ambos tienen mucha más mano en esos cargos medios del partido.

Precisamente, así fue como ganó Casado a Sáenz de Santamaría en 2018. Pero ¿qué dicen quienes se muestran a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid de estas cuentas que hace Génova? Fuentes de la Puerta del Sol trasladan a laSexta que no están nada preocupados por los compromisarios porque creen que Ayuso arrasaría en esa primera vuelta y que obtendría, según dicen, más de un 90%.