Vox ha presentado en su evento de este fin de semana su ideario más radical. A continuación repasamos seis mensajes ultra del plan de la formación de extrema derecha:

1. Rechazo a las comunidades autónomas. El primero de estos mensajes lo vemos claramente en el escenario tras Santiago Abascal: 52 banderas por 52 provincias españolas, pero ni rastro de las comunidades autónomas. Es decir: provincias sí, comunidades no y las competencias, de vuelta al Estado central.

2. Desprecio a la Unión Europea. Si por abajo Vox quiere borrar a las comunidades, por arriba el partido de extrema derecha desprecia a la Unión Europea. Abascal llegó a hablar de "talibanes europeos" en su discurso.

3. Contra la Agenda 2030. Para la ultraderecha, la Agenda 2030, en palabras de Abascal, "se trata de promover la inmigración masiva, se trata de promover la ideología de género, se trata de promover una nueva religión que es la religión climática". Evidentemente, la 'Agenda 2030' no es eso, sino 17 objertivos acordados por la ONU, entre los que se encuentran erradicar la pobreza extrema y el hambre o el acceso universal a la educación y a la sanidad.

4. El mensaje de Orban. El cuarto mensaje que proclamó Vox en su acto lo firma el primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orbán, el mismo que ha prohibido hablar de la homosexualidad en los colegios, que sostiene que "quieren maleducar a nuestros hijos en las escuelas y no respetan los valores de la familia".

5. Contra los menores no acompañados. El quinto mensaje de Vox va dirigido contra los más vulnerables, los menores que no han nacido en España. "¿Dónde tiene que estar un menor? En su familia, con sus padres, no en casa de ninguna de esas progres comunistas que dicen 'mis niños'. No son tus niños, son los niños de otro", llegó a decir Abascal.

6. La eutanasia y el suicidio como sinónimos. Como Vox parte de que la eutanasia y el suicido son lo mismo, Abascal concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez promueve el suicidio y llega a afirmar que el Ejecutivo tiene una "fijación con la muerte violenta".