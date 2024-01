"El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar", proclamó Ron DeSantis al abandonar las primarias republicanas en Estados Unidos, canalizando supuestamente la sabiduría de Churchill.

Sin embargo, la International Churchill Society revela que no hay pruebas de que el líder británico haya pronunciado esas palabras. DeSantis se suma a una lista de políticos que caen en la trampa de las citas inventadas.

En el mundo de las citas falsas, Churchill y Abraham Lincoln compiten en la primera fila. La famosa frase de Lincoln sobre engañar a las personas todo el tiempo ha sido desmentida, una práctica que parece haberse vuelto moneda corriente en la política.

Groucho Marx también ha sido víctima de falsas atribuciones, evidenciando cómo se distorsionan las palabras para fines políticos y de entretenimiento. Groucho Marx nunca dijo "estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros". La frase en realidad apareció en un periódico de Nueva Zelanda en 1873, fecha en la que Marx no había nacido. Es más, en su epitafio tampoco dice "disculpe que no me levante", ya que fue incinerado y solo tiene una placa en la que viene recogido su nombre, el año de su nacimiento y el de su fallecimiento.

El problema no se limita a la política. El líder independentista Oriol Junqueras cita a Voltaire, pero la frase también se la atribuyó erróneamente. Este fenómeno abarca la cultura popular, desde 'Casablanca' hasta 'Star Wars'. Un llamado a la veracidad en un mundo donde las falsas atribuciones se han vuelto moneda corriente.

La frase que dijo Junqueras fue: "No estoy de acuerdo con lo que usted me dice, pero haré todo lo posible para que usted lo pueda decir". Pues bien, esa frase la dijo su biógrafa. En el caso de la frase "ladran, Sancho, señal que cabalgamos", no corresponde al Quijote, sino a Rubén Darío, que dijo literalmente: "Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos".

En el cine, no se escucha a Rambo decir "no siento las piernas", ni en Casablanca decir "tócala otra vez, Sam", ni a Darth Vader decir "Luke, yo soy tu padre" en Star Wars, ni a la bruja de Blancanieves decir "espejito, espejito".