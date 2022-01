El Gobierno ha fijado en 2,94 euros el precio de los autotest de antígenos. Los farmacéuticos están molestos porque dicen que van a vender a pérdidas ahora. No obstante, de toda esta historia, en laSexta Clave lo que nos ha llamado la atención son las palabras de Teodoro García Egea. El 'número dos' del PP ha explicado por qué, a su juicio, el Gobierno no ha regulado antes el precio de los test. Tiene que ver con un supuesto afán recaudatorio.

"Yo me pregunto: ¿cuánto ha recaudado el Gobierno en impuestos por los test de antígenos?", ha planteado el secretario general del Partido Popular en una intervención pública. Es evidente que García Egea se refiere a lo que ha ingresado Hacienda de la venta de los test de las farmacias a través del IVA. Ante sus dudas, en laSexta Clave nos hemos pasado todo el día echando cuentas para calcular lo recaudado.

Tenemos la cifra exacta: cero euros. Sí, como lo lees. En este programa no sabemos por qué el Gobierno de coalición ha esperado a ahora para poner un precio máximo a los test, pero sí podemos afirmar que los test de antígenos distribuidos en España no tienen IVA. De hecho, no lo han tenido nunca, ni cuando comenzó su comercialización. El Estado no ha recaudado ni un euro por la venta de estas pruebas diagnósticas de COVID-19. Nada.