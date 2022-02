¿Qué sabemos sobre el último escándalo del Partido Popular que sitúa como protagonistas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su hermano? ¿Qué sabemos sobre el dinero que se embolsó Tomás Díaz Ayuso por un contrato supuestamente a dedo? En laSexta Clave contamos dos versiones, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la del presidente nacional de su partido, Pablo Casado. Por él comenzamos esta explicación. Según el líder del PP, todo esto empieza cuando él recibe una información que incluía los datos fiscales y bancarios del hermano de Ayuso.

Casado vio las pruebas de los ingresos de Tomás Díaz Ayuso. Además, conoce la cifra exacta: hasta hoy, nadie del PP había trasladado una cantidad exacta de los cobros con tal precisión. Según el líder popular, 286.000 euros, lo cual, para él, es "un importe suficientemente relevante para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias". En este sentido, precisó: "No estoy acusando. Estoy preguntando". La pregunta de Casado es muy grave, pero hay más: el tercer dato sobre los negocios del hermano de la presidenta Ayuso que se ha conocido según la versión de Casado: exige aclarar si la presidenta influyó en el contrato firmado.

"La ley del año 95 no permite contratar con familiares", recordó Casado en la entrevista, donde dejó una cuarta preocupación: desliza que la empresa 'Priviet Sportive', la que firmó el contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid, pudo haber funcionado como una tapadera, como un testaferro para que no apareciera por ningún lado el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Esto en el lenguaje de un político suena así: "Si yo presidiera esa institución debería inhibirme a la hora de conceder el contrato, y si esa persona ha usado una empresa de un amigo para hacer ese contrato habrá quien pudiera pensar que está usando un testaferro paran no figurar como el adjudicatario".

Tres horas y media después, la presidenta de la Comunidad de Madrid reacciona y publica un comunicado. Atención a cómo empieza: "Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido". Es más, a Ayuso "le parece denigrante" tener que hacerlo. Entonces, ¿por qué lo aclara ahora? Ha aseverado que "por las sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido". Lo que sí reconoce Díaz Ayuso es que su hermano envió a la empresa cuatro facturas en 2020, el año que se gestionó ese contrato.

Pero la presidenta Ayuso considera que solo debe dar explicaciones de una de esas facturas. Concretamente, la del día 30 de junio -cinco días después de que la Comunidad pagara el dinero de ese concreto-, que fue "por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a cinco euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros". Aquí, precisamente, llega el primer truco: para justificar el precio que pagó la Comunidad de Madrid utilizan unas comparaciones un poco forzadas. Esto es, se ejemplifica en un tabla cuánto se pagaba en ese momento por las mascarillas.

Manuel Madrigal, colaborador de 'Newtral.es', ha analizado qué contratos se firmaron en esos días, y ha descubierto que por las FFP2 ese mismo día se estaban pagando contratos de la Comunidad de Madrid entre 2,90 y 4,30 euros. Así que ha elegido las caras, y encima mete en la comparación las FFP3, que son las más caras. Y es verdad que en el contrato que se vio este jueves, en la tabla no se detallaba cuánto se pagaba por las FFP2 y las FFP3, porque aparecen mezcladas. La Comunidad de Madrid pagó 1,5 millones por tanto por mascarillas FFP2 y FFP3, pero ¿cuántas llegaron de cada tipo de ese envío gestionado por el hermano de Ayuso?

Se pidieron 250.000 a cinco euros de las FFP2, y llegaron todas. Pero de las FFP3, las caras, no llegaron ninguna. Así que los madrileños pagaron por unas mascarillas FFP3 que nunca llegaron. Es importante saber esto por el precio, que es diferente: si se calculan 250.000 mascarillas y se puede ahorrar por cada una entre uno y dos euros, queda una ganancia bastante importante coincidente con algunas cifras. Pero vamos a ahondar en más detalles del comunicado de la presidenta de la Comunidad: niega que su hermano cobrara una "comisión".

En el documento, dice así: "La factura a 'Priviet Sportive' no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación". Dicho esto, llama la atención que en el comunicado niega que sea una comisión, pero en una entrevista radiofónica ha usado la palabra 'comisión' cuatro veces.