Los cánticos en el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid además de machistas podrían ser delito. La Fiscalía investigará como presunto delito de odio esos gritos de decenas de jóvenes que fueron grabados el pasado domingo y difundidos por redes sociales. En concreto, la institución ha abierto diligencias para saber si expresiones como "putas ninfómanas" o "putas, salid de vuestras madrigueras" que gritaron a las estudiantes de un centro cercano pueden ser castigadas con el Código Penal en la mano.

A partir de aquí, llegan lo que hemos llamado en laSexta Clave 'Explicaciones incompletas'. A la dirección del Colegio Mayor Elías Ahuja le está costando explicar todo lo sucedido. Primera incongruencia: ¿lo que hemos visto en el video ha ocurrido sólo este año o ha pasado más veces? Los responsables del centro han dicho en la mañana de este jueves que ha sido algo "puntual", pero luego han acabado admitiendo que no ha sido la primera vez: "Hay mucha gente en redes diciendo: esto pasa todos los años. Y ahora se ha publicado en Tik Tok".

"Cuando trasciende es porque ocurre", ha indicado el subdirector del Elías Ahuja, Álvaro Nieto. Así pues, no es un caso puntual. Sabemos que ha ocurrido más veces. Tenía hasta nombre: 'La granja'. Lo llaman así porque comienza con los estudiantes reproduciendo ruidos de animales. Es más, en el comunicado que han hecho público hoy las residentes del colegio de enfrente, el afectado, sostienen que "se trata de una práctica con tradición entre colegios mayores". Y hay más pruebas.

En un vídeo grabado hace justo un año, se escuchan insultos y consignas idénticas en el centro. También esa especie de coreografía misógina, levantando las persianas a la vez. Las destinatarias, de nuevo, se repiten: las residentes en el Colegio Mayor femenino Santa Mónica. Tampoco este vídeo fue el primero: una exalumna del colegio situado frente al Elías Ahuja, que vivió allí entre 2012 y 2014, ha explicado a laSexta que nada ha cambiado desde entonces. Y han pasado diez años.

Otro ejemplo de las explicaciones incompletas de la dirección: ¿expulsaron a algún alumno el año pasado tras la tradición de 'La granja'? A primera hora del día han dicho que no. Pero luego, en Más Vale Tarde, han reconocido que sí. "Nunca hemos tenido un caso tan grave en el que haya habido que expulsar a alguien", aseguraba el subdirector para contradecirse tan solo unas horas después: "El año pasado también se tomaron medidas contra la persona que profería esos gritos, las mismas: la expulsión. Si esta mañana al hacer las entrevistas he cometido un error explicándome, pido disculpas por ello".

Y sigue habiendo más: aún queda otro vídeo para entender de qué estamos hablando. Esta vez, en una serie de imágenes procedentes del mismo centro, pero en 2013. Entre los cánticos que se escuchan está el 'sieg heil', proclama nazi por excelencia que acompañan con el mismo saludo, el brazo en alto. Las explicaciones del colegio mayor Elías Ahuja son, como mínimo, incompletas. Y que las estudiantes a las que gritaban esas barbaridades digan ahora que es "una tradición en los colegios mayores" no le resta ninguna gravedad. Que a ellas no les moleste no quita que esas actitudes sean peligrosas y quizá delictivas.