Desde que se dieran a conocer los cánticos misóginos que se llevaron a cabo recientemente en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, no ha habido manera alguna de hablar con los protagonistas de esos lamentables gritos. No obstante, en laSexta sí hemos podido preguntar a las destinatarias de estos mensajes machistas cómo han vivido esta acción. Son algunas de las estudiantes del colegio mayor femenino situado frente al Elías Ahuja, el Santa Mónica. Y la respuesta ha sido cuanto menos sorprendente: han lanzado gritos de apoyo a sus compañeros y han restado importancia a lo sucedido.

Es más, ante los micrófonos de esta cadena no han dudado en justificar los hechos, afirmando que para nada se sienten ofendidas. "El fin con el que se hizo y cómo nos hizo sentir a nosotras no tiene nada que ver con esas palabras. No nos hemos sentido ofendidas, ni intimidadas ni nada", asegura una de las estudiantes. Palabras a las que se suma otra: "No lo hacen con ninguna mala intención, sabemos la relación que tenemos con ellos y no hay que llevárselo a lo personal. Son nuestros amigos, los que más nos van a defender y apoyar".