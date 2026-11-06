Ahora

Aquellos maravillosos 90

"Esto te pone como un toro": el Ciripolen, de remedio natural contra el colesterol a triunfar como tónico sexual

Los detalles En Las Hurdes, adelantándose a la viagra, el tío Cirilo inventó un producto a base de miel, cacao, leche y unas hierbas desconocidas que llegó a patrocinar al Rayo Vallecano y que llamó incluso la atención del rey Juan Carlos I.

Ciripolen, la viagra de Las Hurdes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Corrían los años 90 en España. Tiempos de Juegos Olímpicos en Barcelona. De Expo en Sevilla. Tiempos, también, del llamado Ciripolen. Del remedio casero llegado de Extremadura, de las Hurdes, y creado por el tío Cirilo que, en su intento de crear un tónico contra el colesterol acabó adelantándose a la viagra y convirtiéndose en un vigorizante sexual.

Tal fue la fama alcanzada por su invento, por un Ciripolen que tiene su origen en el "¡Ciri, el polen!", que le gritaban en el bar, que hasta el propio rey Juan Carlos se acercó a su establecimiento y que, además, llegó a venderse tanto en El Corte Inglés como incluso a patrocinar al Rayo Vallecano.

Lo cierto es que el colesterol podría no bajarlo, pero parece ser que sí podía levantar otra cosa. "Esto te pone como un toro", decían los usuarios del Ciripolen.

De un brebaje creado con miel, cacao, leche y unas hierbas que el tío Cirilo prefirió no revelar.

Su popularidad llegó a través de un reportaje, tras el que logró que un socio financiara la historia llevando su Ciripolen a lugares nunca antes vistos. Llegó, incluso, al Carnaval de Badajoz con unos buenos temazos como 'Tengo el pirulí contento y lleno de energía, tengo el pirulí contento y lo siento dentro como un polvorín'.

Al final, el socio en cuestión le engaño y el tío Cirilo apenas tenía las pesetas justas para arreglar su bar.

En cuanto a su efecto real... bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero ahí estaba, en las camisetas del Rayo Vallecano y captando la atención y el interés del mismísimo rey Juan Carlos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Hacia las elecciones generales en directo | Sánchez retoma la precampaña del PSOE con un mitin en Valencia, su primer acto desde el accidente de Urda
  2. La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos
  3. La Guardia Civil cifra en 88.146 los retornos de migrantes de Ceuta, más de los que el Gobierno afirmó que entraron en julio
  4. La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda
  5. La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita
  6. Localizan a los seis niños, de entre uno y 11 años, presuntamente puestos a la venta en Badajoz