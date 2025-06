España, el "problema" que más teme Trump en la OTAN: no por lo que hace, sino por lo que puede provocar

Pedro Sánchez ha llegado a la cumbre de la OTAN con una sola idea: decir no. No al 3,5%, no al 4% y, desde luego, no al 5% del PIB en gasto militar que exige Donald Trump. El presidente español ha sido el único en llegar con un "no" bien grande debajo del brazo. Y eso, para Trump, es un problema.

Literalmente. Lo ha dicho en rueda de prensa: "España es un problema". ¿Por qué? Porque España puede marcar el camino para que otros también se planten. Porque nadie —o casi nadie— está ni cerca de ese 5%, y si uno dice que no, otros podrían seguirle.

La OTAN, en modo campaña pro-Trump

La cumbre que se celebra en Bruselas parecía pensada más para complacer a Trump que para debatir en serio el futuro de la Alianza. El objetivo de gasto militar que se quiere imponer no sale de un análisis técnico, sino del manual de campaña de Trump: más gasto en Defensa o "no cuenten conmigo".

Y quien lleva la batuta ahora en la OTAN, el secretario general Mark Rutte, parece más fan de Trump que otra cosa. No solo ha presionado a todos los países para aumentar el gasto, también se ha filtrado que felicitó a Trump por bombardear Irán. "Valiente, ningún otro presidente se habría atrevido", le dijo en un mensaje privado. Hoy, ese mismo Ruttle es el que dirige esta cumbre.

Los números no dan para casi nadie

Aquí va el dato clave: ni un solo país de la OTAN llega al 5% en gasto militar. Ni uno. Solo Polonia pasa del 4%, y Estados Unidos —el que impone la norma— ni siquiera llega a ese 3,5% que ahora exige. La mayoría de países están muy por debajo. España, por ejemplo, se queda en un 1,28%. Y no es la única.

Gasto en Defensa en 2024 (OTAN): Polonia: 4,12%, EEUU: 3,43%, Estonia: 3,38%, Grecia: 3,08%, Alemania: 2,12%, Italia: 1,49%, Canadá: 1,37%, Bélgica: 1,30%, España: 1,28%. La lista sigue, pero el patrón está claro: la mayoría está lejos del objetivo. ¿Y qué pasa si alguien empieza a decir en voz alta lo que muchos piensan en privado? Que puede empezar una rebelión.

¿España, líder del "no"?

Sánchez no ha querido ni negociar. No al 5%. No ahora, ni en cinco años. Y eso incomoda a muchos en la OTAN porque si España se planta… ¿Quién será el siguiente?

Ya hay varios que se han desmarcado: Bélgica ha dicho que no puede llegar al 3,5%, "ni a medio ni largo plazo"; Eslovaquia se reserva el "derecho soberano" a decidir si llega o no; Italia pide que se amplíen los plazos, quiere una década para intentarlo; y Reino Unido como mucho, llegarían al 3%, pero en 2030. Y otros, como Canadá, Portugal o Eslovenia, están tan lejos del 5% que ni siquiera abren la boca.

Lo más llamativo de todo esto es que Trump exige que todos lleguen al 5% excepto Estados Unidos. Dice que ellos ya han hecho bastante, que "no necesitan demostrar nada". Pero claro, al resto les exige que sí lo hagan. Y si no, vendrán las amenazas: salir de la OTAN, dejar de defender a quien no paga, señalar a los que "fallan". España ya ha sido el primer objetivo. Y muchos en Europa se han quedado mirando.