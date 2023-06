¿Dónde está Serguei Surovikin? Todos los interesados en el presente y el futuro de la Rusia de Vladímir Putin se hacen esta pregunta desde que el diario 'Moscow Times' publicó que le habían arrestado. Surovikin es uno de los generales de mayor rango del ejército ruso. Él dirigió la campaña en Ucrania durante tres meses y aún no hay confirmación oficial sobre su paradero.

Al portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, le han preguntado al respecto rueda de prensa y ha rechazado hacer comentarios: "No. Lamentablemente no puedo comentarlo. Les recomiendo dirigirse al Ministerio de Defensa", ha indicado.

La última vez que vimos a Surovikin fue el pasado sábado. Fue en un vídeo en el que pedía a los mercenarios de Wagner que frenaran su avance hacia Moscú y pusieran fin a su rebelión. Sin embargo, ahora resulta que su relación con Wagner podría haberle complicado las cosas hasta el extremo y el'Moscow Times', un diario para rusos expatriados, asegura que está detenido.

La agencia 'Bloomberg', sin embargo, rebaja la palabra 'detenido' y la cambia por 'interrogado'. Cuenta que la oficina del fiscal militar estuvo haciendo preguntas a Surovikin durante varios días sobre sus conexiones con Yevgueni Prigozhin, el líder de Wagner.

La familia de Surovikin dice que no está detenido ni interrogado, sino que continúa en su puesto de trabajo. Lo ha contado su hija a un canal de Telegram.

Pero, ¿qué hay detrás de estas informaciones tan confusas? El 'New York Times' y el 'Wall Street Journal' aseguran que Surovikin conocía los planes del Grupo Wagner y que no hizo nada para detenerlos. El 'Financial Times' ha ido un paso más allá: sostiene que Putin ha comenzado una purga dentro de su ejército y que ha empezado por el conocido como 'general Armagedón'.