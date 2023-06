Sergei Surovikin, general del Ejército ruso, habría sido detenido este miércoles por su presunta vinculación con el motín del grupo Wagner, según avanza 'The Moscow Times' citando a dos fuentes cercanas del Ministerio de Defensa ruso.

Por el momento, no se ha dado confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa. Surovikin lleva sin aparecer de forma pública desde el pasado sábado, día en el que el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, lanzó la rebelión contra la cúpula militar rusa.

"La situación con él no estaba 'bien'. No puedo decir nada más", asegura una de las fuentes citadas por el diario ruso. La segunda fuente confirma que la detención se ha dado "en el contexto de Prigozhin".

"Aparentemente, él -Surovikin- eligió el lado de Prigozhin durante el levantamiento, y le agarraron por las pelotas", confiesa, según este medio. El paradero de Surovikin sigue siendo una incógnita en estos momentos.

El diario The New York Times recogía este miércoles que el general conocía de antemano sus planes y no los comunicó. Conocido como 'general Armageddon' por su mano dura, actuó hasta el sábado de enlace en el frente entre la cúpula militar en Moscú y el jefe de Wagner.

"En torno a estos acontecimientos habrá ahora muchas especulaciones y conjeturas. Creo que esto es uno de tales ejemplos", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.