Pese a que en un principio se presentó como una ley impecable, este martes se presentaron 90 páginas de enmiendas para una ley de apenas 23 páginas. Nueve de esas enmiendas, irónicamente, provenían del propio PSOE.

El PSOE dice que son enmiendas técnicas, pero no son menores. Una de ellos afecta directamente a Carles Puigdemont, porque deja claro que con la ley de amnistía se tendrán que desactivar las órdenes de búsqueda y captura, lo que abre la puerta a que Puigdemont vuelva en cuanto la ley se publique en el BOE.

Fuentes jurídicas trasladan que era complicado mantener una orden de detención de un delito amnistiado. El PSOE aclara además que la decisión corresponderá a los jueces. Después, se ha incluido un párrafo para aclarar que los delitos que entran en la amnistía no son solo los relacionados con las consultas ilegales. Para que no haya dudas: los actos en el denominado proceso independista catalán, no solo si has tenido que ver con el referéndum ilegal.

Junts, por su parte, ha presentado sus propias enmiendas, en las que piden ampliar la amnistía a los condenados por terrorismo, algo que también pide ERC. Quieren eliminar de la ley el párrafo que excluye los delitos de terrorismo, para blindar a los CDR y Tsunami Democràtic, algo a lo que el PSOE se niega rotundamente. Aún así, la amnistía ya va a beneficiar a los que tienen una causa abierta por delitos de terrorismo siempre y cuando no estén condenados. Por ejemplo, Puigdemont y el caso que tiene abierto en la Audiencia Nacional.

Este es el cambio que piden más polémico pero hay otros: ampliar todavía más las fechas de la amnistía. Ahora, la amnistía contempla los actos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y noviembre de 2023. Junts quiere ampliarlo dos meses, adelantarlo al 1 de noviembre de 2011 y así tener cubierto más tiempo, pero también quiere que se incluya los actos relacionados, según Junts, por "operaciones policiales artificiosas". Por último, quieren que entre más gente: colaboradores que no estén vinculados directamente con el procés e incluso que se devuelvan las multas que ya han pagado.