Un debate electoral cada semana, de aquí hasta el final de la campaña electoral de los comicios generales del 23 de julio. Es la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Una propuesta que no han tardado en rechazar los 'populares'.

Dice el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que "cuando uno quiere desviar la atención, propone excentricidades". Eso es para el Partido Popular la celebración de debates electorales, una "excentricidad".

Es un acto obligatorio"

En laSexta Clave, el periodista y presentador Joaquín Castellón defiende que lo que es excéntrico es que durante muchos años no hubiera debates electorales en España, que haya candidatos que no quieran debatir o que se piense siempre más en el rédito electoral que en que los votantes escuchemos propuestas, argumentos e ideas para después elegir a quién votar. "Eso es lo excéntrico. No si son seis, 20 o 30 debates", destaca el presentador.

Lo cierto es que los de Feijóo no siempre han pensado así de los debates electorales. "Tomar parte de un debate electoral no es una cuestión opinable. Es un acto obligatorio", decía el propio Feijó en el año 2016, cuando ya estaba en la Xunta de Galicia.

Él mismo retaba en 2009 al socialista Emilio Pérez Touriño a debatir con él, "no sea cobarde y debata", le llegó a decir.

"Asistir a debates debería ser casi una obligación democrática para todos los candidatos, sean del partido que sean. Y deben ir a los debates que haga falta y a debatir lo que haga falta". ha añadido Castellón.

Por ahora, Atresmedia, ha ofrecido a los dos candidatos realizar un debate cara a cara. A esta se suma otra oferta, la de un debate a cuatro, para que por oportunidades no sea.

"En campaña hay que estar en la calle"

Así las cosas, en este momento se desconoce qué debates se celebrarán, cómo y dónde serán estos 'cara a cara' entre los candidatos a presidir el Gobierno a partir del 23 de julio. Pedro Sánchez ha aceptado, de momento, ese debate a dos con Feijóo en Atresmedia para el 19 de julio. Y ha subido la apuesta, pidiendo "que cada semana se celebre un debate" televisado en los principales medios desde el lunes 12 de junio hasta los comicios. çç

Quiere Sánchez que estas sean las "elecciones de los debates" en las que con "democracia, claridad y respeto" se puedan contrastar ideas". "Quedan siete semanas para el 23 de julio y hay tiempo para que los ciudadanos se formen una opinión sobre lo que cada cual ofrece y sobre las ventajas y desventajas de cada opción".

A pesar de haber tachado la propuesta de "excéntrica", los 'populares' dejan todo en el aire, y asegura Sémper que irán "analizando las peticiones que vayan llegando". "España no está para excentricidades. Entendemos su ansiedad, pero pedimos calma. Sánchez está más cómodo en plató que en la calle. En campaña hay que estar en la calle", dice Sémper.

Aseguran que Feijóo "nunca ha tenido problema en debatir con nadie", pero creen que quien necesita estos debates es Sánchez: "No tenemos que seguir ese guion. Habrá debates, claro, pero no fruto de la ansiedad".