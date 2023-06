El Partido Popular ya ha respondido, aunque dejando todo en el aire, a la propuesta de Pedro Sánchez para celebrar hasta seis 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo en debates televisados "cada semana" hasta el 23J, fecha en la que se celebran las elecciones generales en España. Unos minutos después del anuncio del presidente del Gobierno, ha sido Borja Sémper, portavoz de campaña de los populares, quien se ha limitado a decir que irán "analizando las peticiones que van llegando".

"Lo haremos como hemos hecho en todas las elecciones", ha asegurado Sémper, que ha tachado de "excentricidad" el hecho de que Sánchez plantee al líder de la oposición debatir en seis ocasiones antes de la llamada a las urnas. Así ha justificado la posición del partido el propio portavoz de campaña: "España no está para excentricidades. Entendemos su ansiedad, pero pedimos calma. Sánchez está más cómodo en plató que en la calle. En campaña hay que estar en la calle".

A pesar de lo dicho, Sémper ha asegurado que Feijóo "nunca ha tenido problema en debatir con nadie", añadiendo que en el PP no creen que "hagan falta siete 'cara a cara'" con el presidente del Gobierno: "Igual que lo piensa Yolanda Díaz. Quien lo necesita es Sánchez. No tenemos que seguir ese guion. Habrá debates, claro, pero no fruto de la ansiedad". Ante la insistencia de los medios por conocer con detalle la posición de Feijóo y su partido en esta cuestión, el portavoz de la campaña de los populares ha insistido en no aclarar nada.

"No descartamos ningún escenario, pero ustedes solo me preguntan por la extravagancia de Sánchez. Lo normal es que se hagan ofertas y propuestas con tiempos y normas. Lo sorprendente es que nos enteramos de siete 'cara a cara' todos los lunes", ha indicado Sémper, que de nuevo ha respondido a este tema afirmando que tomarán las decisiones "no empujados por la ansiedad de Sánchez".

Lo cierto es que ha sido el único dirigente destacado del PP que de momento se ha hecho eco de la propuesta de los socialistas, dado que ni Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra o Elías Bendodo se han expresado aún sobre la cuestión. Sí ha aprovechado Sémper su intervención para seguir atacando al Gobierno, asegurando que sus rivales quieren "entrar en un marco de barro, de enfrentamiento gratuito y poco edificante".

Asimismo, ha señalado que los populares seguirán "trabajando con mucha intensidad pero sin entrar en ninguna de las provocaciones" a la que Pedro Sánchez les "somete". "Tiene una voluntad declarada de generar lío, bronca, polarizar la política, dividir a la sociedad española", ha asegurado Sémper.