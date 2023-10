Hasta los conflictos tiene normas. Y cuando se cruzan, se persigue a quien se las salta. Por eso, la Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados ha informado este lunes de que ha empezado a recolectar pruebas sobre crímenes de guerra cometidos por Hamás, otros grupos palestinos armados y las fuerzas de seguridad israelíes durante el conflicto.

¿Por qué se podría llevar a Israel y a Hamás a la Corte Penal Internacional? La norma principal es respetar la integridad de la población civil, y cuando se incumple sin una razón militar, se castiga la acción. Se persigue tratando de buscar que el hombre se mantenga dentro de la humanidad aunque esté mostrando su lado más salvaje. Y aquí es donde se podrían haber incumplido.

En este caso, Hamás lo ha hecho al disparar contra civiles y tomar rehenes. Y también lo hace Israel al bombardear y asediar Gaza de manera indiscriminada. Todas estas acciones podrían ser consideradas crímenes contra la humanidad recogidos en los tratados internacionales, y en particular el Estatuto de Roma, que establece la creación de una corte penal internacional competente para juzgar esos crímenes de guerra de estados y grupos armados.

Entonces, ¿la Corte Penal Internacional puede juzgar estos posibles crímenes? A pesar de Israel, sí. El país dice que Palestina no es un Estado, así que no puede formar parte de la Corte Penal Internacional. Y por lo tanto, la Corte no podía investigar casos cometidos en su territorio. Pero los argumentos de Israel no se impusieron. Y sí, la Corte Penal Internacional puede juzgar crímenes contra la humanidad hechos contra Palestina en suelo palestino, según ha informado Esther López, profesora de la Universidad a Distancia de Madrid (UNED).

Esto no gustó a Israel, que dijo que era 'antisemitismo'. Y ante esta circunstancia, es complicado que Israel entregue a ningún mando o político o soldado. Porque según ha explicado el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, solo podrían ser detenidos y juzgados si viajan fuera del país hebreo y hay una orden de detención internacional. Actualmente, hay una investigación abierta sobre aquello que ha pasado en la zona desde 2014. También, hay una investigación abierta por los abusos de Israel o Hamás, pero no hay dinero para llevarla a cabo. Para ello, hace falta dinero y voluntad para buscar a las víctimas, a los testigos y a los mandos.

¿Veremos a responsables de crímenes de guerra juzgados? Es complicado que sean israelíes. La Corte Penal Internacional puede investigar crímenes de guerra donde considere, formen parte de ella o no. Lo relevante de firmarlo es que el estado que lo firma acepta ayudar en la investigación y entregar a los sospechosos.