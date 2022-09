Tras la muerte de Isabel II, la periodista Silvia Taulés desgrana las complicadas relaciones familiares de la soberana en laSexta Clave, incluyendo con la que fuera su nuera, Diana de Gales, de cuyo fallecimiento se cumplieron recientemente 25 años.

Según explica la periodista, la relación con Lady Di "era mala" y "se fue deteriorando con los años": Diana -apunta- " pedía ayuda a la reina para que la ayudara en su relación con Carlos y ella nunca la ayudó porque no quería entrometerse en esa situación y porque lo veía como algo muy incómodo".

Con sus nietos, en cambio, la relación "era muy buena". De hecho, detalla Taulés, el príncipe Harry "siempre ha dicho que era como su favorito" y en una reciente entrevista dijo que la reina isabel "solo hablaba con él de algunas cosas que no podía hablar con nadie más". "Con sus nietos siempre ha tenido una relación muy directa y muy intensa", insiste la periodista, que incide en que, no obstante, con Harry se ha complicado "por la decisión de marcharse y de desmarcarse de la familia" real.

Para la monarca, uno de los momentos más dolorosos de su vida ha sido el vivido con el príncipe Andrés, acusado de abuso sexual y relacionado con Jeffrey Epstein. "Es su hijo favorito y tuvo que apartarle de las responsabilidades de la Casa Real e incluso le retiró los títulos militares", recuerda Taulés, que apunta que en el funeral del Duque de Edimburgo la reina "se tuvo que enfrentar Con carlos y con Guillermo", que no querían que Andrés estuviera allí. "Ella salió de la iglesia con Andrés del brazo", apunta la periodista, que considera este gesto una "declaración total de intenciones".

En cuanto a las duquesas de Cambridgue y Sussex, que no han acudido a la residencia escocesa donde finalmente ha fallecido la monarca, la experta señala que "el protocolo es muy estricto en este caso y no tiene sentido que vayan" ni Kate ni Meghan: "No tenía que ir ninguna de las dos", sostiene.