Cómo Abogados Cristianos intentan imponer su visión retrógrada a base de denuncias y presiones

Este lunes, en el Senado, se escucharon frases como la siguiente: "Entre los científicos, fundamentalmente están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución". Estas palabras fueron pronunciadas por Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de la cumbre que reunió a los líderes de la ultraderecha mundial. Los asistentes a este evento, líderes de organizaciones antiabortistas cristianas, se unieron para criticar la eutanasia, el feminismo y el aborto, al que llegaron a calificar como un "asesinato de bebés" o una "moda, como lo fue la esclavitud".

El Gobierno ha criticado al PP por permitir este encuentro, dado que, con su mayoría absoluta en el Senado, tuvieron el poder de respaldar la reunión. Desde el Partido Popular, justifican su decisión señalando que todas las reuniones son válidas, siempre y cuando se respete "la constitucionalidad y el Estado de derecho".

Uno de los grupos más destacados en esta cruzada es Abogados Cristianos. Este colectivo está en contra del aborto, del progreso social y de cualquier cosa que no se ajuste a su visión moral. El objetivo de Abogados Cristianos parece ser limitar aspectos como el humor, la educación y la sexualidad, según su propia moral y visión del mundo. Mediante denuncias y presiones legales, intentan imponer su interpretación de la vida, amedrentando a quienes no comparten sus ideas.

Sin embargo, hay que reconocer que cuando los tribunales se pronuncian, queda claro que lo que no les gusta no siempre es un delito. Puede que algo sea de mal gusto o que no se comparta, pero no necesariamente es un delito penal, y eso es importante aclararlo. Por ello, debemos agradecer cuando los tribunales dejan claro que muchas de las cosas que denuncian no lo son.

Este lunes, se emitió una sentencia sobrela bandera LGTBIQ+, resultado de una denuncia presentada por Abogados Cristianos. A este grupo no le gusta ver la bandera gay en los edificios oficiales, y cada vez que un ayuntamiento la colgaba por el Orgullo, Abogados Cristianos presentaba una denuncia, argumentando que se perdía la neutralidad institucional. Durante un tiempo, los ayuntamientos no sabían qué hacer, y muchos decidieron no ponerla por miedo a las denuncias. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado: los ayuntamientos pueden colocar la bandera LGTBI, ya que no rompe la neutralidad institucional y no es partidista, sino un símbolo de igualdad.

Además, Abogados Cristianos también atacan las parodias religiosas. Queda claro que hacer humor o arte con elementos religiosos de nuestra cultura, como parodiar a la Virgen, disfrazarse de Papa, hacer cómics irónicos con Jesús o imitar una procesión de manera irreverente, no es un delito. Si había alguna duda, ahora está resuelto: no lo es.

Asimismo, han denunciado por cuestiones tanto religiosas como sexuales. Por ejemplo, informar a las personas sobre los riesgos del consumo de drogas y las prácticas sexuales no es un delito. Tampoco lo es advertir a los jóvenes en los institutos sobre los peligros de lo que envían por las redes sociales. En resumen, dar información para promover la precaución no es incitar a nada, y, por tanto, no es un delito.

Por último, hay algo más que hemos aprendido gracias a las denuncias de Abogados Cristianos: llamarles "trogloditas", "fundamentalistas" o "ultraderechistas" no es un delito, ya que no se considera un atentado al honor. Esto fue lo que dictó la justicia cuando el actor Willy Toledo los calificó de esa manera, y la justicia determinó que se trataba de una “crítica ideológica”.