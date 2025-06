Chantajes, filtraciones y zancadillas a enemigos: los oscuros secretos del pendrive que Leire Díez entregó al PSOE

Los detalles Según Leire Díez, el pendrive que entregó al PSOE no contiene otra cosa que información -posibles denuncias de irregularidades contra el empresario Hamlyn, por ejemplo- que esté probablemente incluida en sumarios, se entiende que del caso hidrocarburos y caso Koldo.

Leire Díez, exmilitante del PSOE, acudió a Ferraz con un bolso que contenía un pendrive supuestamente lleno de documentos de sus "investigaciones periodísticas". Se sospecha que el dispositivo incluía chantajes, filtraciones y ayudas a amigos. El PSOE afirma que el pendrive fue custodiado por sus servicios jurídicos y entregado a la Fiscalía General del Estado, desligándose así de Díez. Además, el empresario Javier Pérez Dolset también habría entregado documentación confidencial en Ferraz, relacionada con un supuesto complot político, judicial y policial en torno a los ERE de Andalucía. Sin embargo, el partido consideró que esa información no aportaba nada nuevo al caso ya judicializado.

El secreto de la presunta 'fontanera del PSOE', Leire Díez, lo tuvimos delante y lo vimos. Estaba en el bolso que llevaba la ya exmilitante socialista este lunes a Ferraz, donde se reunió con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE después de que el partido le abriese un expediente informativo tras salir a la luz las reuniones que mantuvo con empresarios y abogados en las que ofreció tratos favorables con la Administración a cambio de información comprometedora de altos cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ahí, en ese bolso llevaba en teoría el pendrive con todos los documentos de sus "investigaciones periodísticas". De ese pincho han salido presuntamente chantajes, filtraciones, ayudas a amigos y zancadillas a enemigos. No sabemos exactamente qué contenía el pendrive porque ni el PSOE ni ella lo han revelado. Se lo habría entregado a Santos Cerdán, al número 3 de Sánchez, en el breve encuentro que ambos mantuvieron a petición de Leire Díez.

El PSOE mantiene que lo ha mantenido custodiado por sus servicios jurídicos e intacto, que ningún cargo socialista ha tenido acceso a él y por lo tanto, tampoco conocería lo que tiene dentro. Según Leire Díez, no contiene otra cosa que información -posibles denuncias de irregularidades contra el empresario Hamlyn, por ejemplo- que esté probablemente incluida en sumarios, se entiende que del caso hidrocarburos y caso Koldo.

Según anunció el PSOE, el pendrive se lo ha entregado a la Fiscalía General del Estado, que ya ha confirmado su registro. Los socialistas argumentan que aportan esa documentación a la justicia para que se tomen "las medidas que consideren", desligándose así de Leire Díez y poniendo tierra de por medio. Lo cierto es que sería fácil saber si alguien estos días en Ferraz lo ha manipulado porque dejaría rastro y trazabilidad.

Pero hay alguien más que había entregado antes documentación confidencial en Ferraz. Tal y como ha publicado este jueves 'eldiario.es', el empresario que en la comparecencia de Díez se convirtió en escolta para defenderla de Aldama, Javier Pérez Dolset, habría entregado documentación confidencial en la sede socialista.

Cuando Leire Díez le llevó a Ferraz para presentarle, él, en su afán por dañar al PP y en plena causa judicial, aportó varios pendrive con una cantidad ingente de documentación y grabaciones -según Ferraz- que probaría un supuesto complot político, judicial y policial en torno a los ERE de Andalucía. El equipo jurídico del partido los analizó pero no les servía. Según fuentes del PSOE a laSexta, el caso ya estaba judicializado y no aportaba nada nuevo que no estuviera ya en manos del juez.