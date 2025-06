Leire Díez y su particular visión de lo que es hacer 'periodismo': ofrecer favores judiciales o buscar trapos sucios de la UCO.

Para la presunta 'fontanera del PSOE', Leire Díez, hacer periodismo es ofrecer favores judiciales o buscar trapos sucios de un fiscal. Una particular visión que, desde luego, no se corresponde en nada con la realidad.

Este miércoles Díez había convocado una comparecencia para dar explicaciones sobre una serie de audios de los que se desvela una supuesta campaña de desprestigio contra aquellos que investigan o investigaban las presuntas corruptelas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ya exmilitante socialista, quien presentó este martes la baja voluntaria del partido, ha sostenido que no fue enviada por nadie del PSOE a realizar estas actividades. Según ha afirmado en su comparecencia, todo es parte de una investigación periodística: sus reuniones con empresarios señalados por corrupción, sus ofrecimientos de favores judiciales, su búsqueda de trapos sucios de un fiscal y un alto cargo de la Guardia Civil...

Tras estas declaraciones, uno se pregunta si es periodismo admitir que está trabajando para acabar con la carrera de un agente de la UCO o si intentar chantajear a un fiscal Anticorrupción forma también parte de la profesión. Lo cierto es que no.

Díez maniobró para ensuciar y chantajear al fiscal Anticorrupción Grinda

Según ha salido a la luz esta semana, además de al teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, Díez también tenía en el punto de mira al prestigioso fiscal de Anticorrupción José Grinda.

En unas grabaciones a las que ha tenido acceso laSexta, se escucha una conversación entre Javier Pérez Dolset, colaborador de Ferraz y procesado por fraude en subvenciones, el empresario Alejandro Hamlyn y la presunta 'fontanera del PSOE'.

En esa conversación, Hamlyn explica a sus interlocutores que ya tiene "toda la documentación sobre este señor", ante lo que Díez insiste en que es "superimportante" tener lo que sea "en un papel y un boli", así como que no fuera lo que ella ya conocía: "Si me vas a decir lo que todo el mundo sabe ya...", le reprochaba, a lo que el empresario le dice que no se preocupe.

Sin embargo, hay otra cuestión de importancia para la presunta fontanera de Ferraz: "hacer mucho ruido". "Esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya mejor. Y esto es así", le subrayaba Díez a Hamlyn quien le repregunta si lo que quiere es que "empiece a meter ruido a saco". Entonces, ella insiste en que cuando habla de "hacer ruido es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad".

Pero esas tentativas de desprestigio no solo se quedaron ahí. Según publicó 'El Español', llegaron a chantajearle de diversas maneras. Por un lado, con la amenaza de publicar un vídeo de índole sexual; mientras que, por otro, con la oferta de un puesto en el extranjero.

Intenta justificar sus maniobras como un "trabajo" periodístico

Las grabaciones que han salido a la luz, en las que, entre otras cosas, la presunta 'fontanera' hacía ofrecimientos a presuntos corruptos en nombre de la Fiscalía y los tentaba con ventajas judiciales, forman parte, según la exmilitante socialista, de un "trabajo periodístico".

Este miércoles Díez ha negado que ella ofreciera tratos de favor ante la Justicia a cambio de información, insistiendo en que "solo" propuso "esa posibilidad que siempre está abierta", pero en los audios la cosa cambia. "Yo te puedo sentar con Fiscalía. Puedo proponer que te sientes con Fiscalía", le prometía a Hamylet, quien le adelantaba que se habían "sentado 40 veces" sin avances. Entonces, con toda la seguridad Díez le asegura que si viene de ella es para sentarse "con alguien para un fin determinado".

Quien también tuvo un papel importante en aquella reunión fue el empresario Javier Pérez Dolset, quien en cierto momento admite que son ellos quienes podían llevar a la mesa "un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía", que repreguntado por Hamylet insiste en que sería uno "obviamente, muy favorable".

Lo cierto es que los periodistas no vamos por ahí ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de conseguir trapos sucios de los policías y fiscales que investigan los casos de corrupción más relevantes de este país. Pero este miércoles Leire Díez se ha justificado y se ha limitado a decir que básicamente todo eran faroles.