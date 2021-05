No llevamos ni la mitad de la legislatura del Gobierno de coalición, pero Pablo Casado ya se ve en la Moncloa, y se ha buscado hasta un referente: el líder del Partido Popular ha señalado que quiere que su Gobierno sea como el de Mario Draghi en Italia. Así se ha expresado en una entrevista concedida al medio británico 'The Financial Times': "Necesitamos un gobierno prácticamente de salvación nacional".

"Necesitamos mucha experiencia, tanto a nivel internacional como desde diferentes perspectivas políticas; No solo conservadores, liberales y demócratas cristianos, sino también exsocialdemócratas. Un gobierno como el de Italia, pero elegido democráticamente", ha remarcado Casado, pero ¿cómo es ese Gobierno de Draghi que Casado quiere copiar? Es lo que la periodista Alba Blanco ha analizado en laSexta Clave.

¿Cuáles son esas 'diferentes perspectivas' de las que habla el presidente del PP? Todas las presentes en el Parlamento italiano, menos una: la de la ultraderecha del partido Hermanos de Italia. Draghi ha tenido que hacer malabares sin contar con sus líderes para mantener la fluidez en las relaciones. El reparto en el Gobierno del país ha quedado así: los populistas del Movimiento Cinco Estrellas, que tuvieron más votos en las pasadas elecciones, han recibido cuatro ministerios.

Los socialdemócratas de Artículo Uno han recibido una cartera. Por su parte, el Partido Democrático, de centro izquierda -lo más parecido al PSOE que hay en Italia- ha obtenido tres ministerios. Italia Viva, de centro, liderado por Matteo Renzi, tiene una ministra. La derecha italiana, liderada por Silvio Berlusconi con Forza Italia, y la ultraderecha de la Liga, de Matteo Salvini, se llevan tres ministros cada uno.

Casado también hablaba de un Gobierno "mucha experiencia". ¿Qué experiencia tienen los ministros de Draghi? El presidente del Consejo de Ministros de Italia ha repartido así los ministerios con el objetivo de compensar un tanto el apoyo que le han dado cada uno de los partidos, pero las carteras más importantes van destinadas a aquellos que forman parte de su círculo de confianza; esto es, perfiles más técnicos y no tanto políticos y con gran experiencia en su campo.

Es el ejemplo de Daniele Franco, mano derecha del primer ministro y nuevo titular de Economía y Fianzas. Era el nombre más esperado por su gran reputación en la materia como exdirector del Banco de Italia. El otro nombre propio es Marta Cantabria, nueva ministra de Justicia. Tiene gran experiencia en la judicatura, pero ninguna en política. Cantabria fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional en Italia. El tercer miembro más destacado del Gobierno de Draghi es Vitorio Colao, elegido para una de las carteras de nueva creación, la de Transición Digital. Colao ejerció como consejero delegado de Vodafone en todo el mundo entre 2008 y 2018.

De los 23 ministros, ocho son independientes. Además de Franco, Cantabria y Colao, hay otros cinco perfiles técnicos que nunca han estado en política pese a que tienen gran experiencia en sus respectivos campos. Draghi los ha elegido con el consenso del presidente de la República Italiana; a destacar, los ministros de Educación, Universidades, Interior, Movilidad y Transición Ecológica. El resto de miembros del Gobierno sí pertenecen a los partidos nombrados anteriormente.