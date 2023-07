En el debate a tres entre Sánchez, Díaz y Abascal, el líder de Vox aseguró que se están "dinamitando presas". Comenzó su intervención asegurando: "El señor Pedro Sánchez ha destruido parte de la riqueza de España dinamitando presas en mitad de una sequía. Esto también lo negará. Y derriban ustedes las centrales térmicas, como las de Carboneras en Almería, y la maquinaria se lleva a Marruecos". Esta afirmación es falsa o, al menos, muy, muy, engañosa. Y se lo vamos a demostrar.

Este bulo no es algo nuevo, porque Santiago Abascal ya publicó un tuit el pasado 6 de julio que decía: “Un Gobierno (...) que además se atreve, en un momento de sequía, a volar las presas”. Este bulo se ha colado incluso en el programa electoral de la ultraderecha. En el punto 227, proponen: “Acabaremos con la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional”.

Esta afirmación es falsa y viene a raíz de la aprobación de una directiva europea para eliminar barreras en los ríos europeos. Barreras como estas, también conocidas como azudes, que degradan los ríos, que desvían su flujo y perjudican la biodiversidad y el ecosistema. Este plan también contempla eliminar presas obsoletas.

El Gobierno está eliminando esas barreras poco a poco. Somos el país europeo que más está derribando. La inmensa mayoría son barreras que tienen entre cero y cinco metros de altura. Es decir, que son barreras y muros cuya función no es embalsar agua, sino desviar el flujo del agua hacia molinos. Y el resto son pequeñas presas que no embalses, que están obsoletas, en estado de ruina. El gobierno de coalición no ha volado por los aires un embalse o un pantano.

Hay varios ejemplos del beneficio que supone para los ríos eliminar estas barreras, como es palpable en el antes y el después de un tramo del río Tormes, donde la diferencia es enorme. Lo mismo ocurre con otro río de Valladolid, el Zapardiel, cuyo caudal crece visiblemente.

Si el gobierno estuviera dinamitando embalses, la lógica dice que nuestra capacidad para embalsar agua se habría reducido, algo que no los datos lo demuestran claramente que no está ocurriendo. La capacidad que tenemos en España para embalsar agua no solo no ha caído en los últimos años, sino que tiene una tendencia ascendente. Aunque de forma muy suave, tenemos un 5% más de capacidad de agua embalsada que hace 20 años.

El Gobierno de coalición no ha sido el único que ha derribado estas barreras fluviales; se lleva haciendo muchos años. Durante los gobiernos de Zapatero y de Mariano Rajoy también se fueron eliminando estas barreras. En el gobierno de Zapatero hubo un año, en 2008, en que se llegaron a eliminar 82 barreras. En el último año completo del PP en el Gobierno, fueron 46. En 2021, con Pedro Sánchez en la Moncloa se ha alcanzado un nuevo récord: 83 barreras eliminadas. Además, hay que recordar que su eliminación no es solo competencia del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, del Gobierno, sino que también los gobiernos autonómicos y las Confederaciones Hidrográficas han derribado estas barreras de los ríos españoles.