La decisión de España de respaldar el envío de tanques Leopard para Ucrania anunciado por Alemania ha generado división en el Congreso de los Diputados, aunque menos de la que podría aparentar en un primer momento.

Entre la postura del PSOE y la de Unidas Podemos, con unos a favor y otros en contra, la figura de Yolanda Díaz se erige como clave para mediar entre las dos partes del Gobierno de coalición.

En laSexta Clave, hemos contado qué parlamentarios están a favor de este envío de tanques a Ucrania, con un 60% del hemiciclo a favor, un 15% en contra y un 25% que no sabe o no contesta ante esta medida. Vox, por ejemplo, no se ha pronunciado todavía al respecto. Es decir, que la mayoría de los representantes de la soberanía popular son favorables al envío de los Leopard.

Aunque el PP se encuentre entre los partidos a favor de la medida, el expresidente popular José María Aznar ha mostrado su preocupación a través de la Fundación FAES. En un comunicado, recogen la siguiente frase: "España no debería comprometerse a enviar los blindados porque dejarían sin cobertura defensiva a Ceuta y Melilla". Ahora mismo, en las ciudades autónomas hay medio centenar de tanques Leopard del Ejército.