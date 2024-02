laSexta Clave muestra cómo los vecinos han vivido desde dentro el incendio del edificio de Valencia . Momentos de angustia y pánico que se han grabado en la casa de María Eugenia Angulo, cuyo hermano, marido y cuñada se encontraban allí durante el fuego y, en estos momentos, se encuentran sanos y salvos.

Explica que, diez minutos después de salir ella de casa, empezaron a ver a través de las ventanas "que empezaban a caer cosas de arriba". "Cuando mi esposo abre la puerta de la terraza se da cuenta de que hay mucho humo y al salir de casa y bajar las escaleras, ya en ese momento estaban los bomberos en el edificio".

"En ningún momento sonó ninguna alarma de incendio, no había nada, solamente lo que ellos podían ver a través de la ventana", afirma la mujer, que explica que cuando sus familiares se encontraron con los bomberos en la escalera, les dijeron que si en su apartamento no había humo o fuego, permanecieran ahí. Sin embargo, asegura que "no estuvieron en el piso más de 7 u 8 minutos, porque ya empezó a caer material del edificio a la planta baja y la terraza".

En su bajada, explica que su familia tuvo que taparse con sus chaquetas por el humo y el "olor a plástico". Al salir, afirma que "caían cosas del edificio y una le quemó la chaqueta a mi esposo": "Fue realmente un infierno", comenta esta mujer, que asegura que en estos momentos se encuentra cerca del edificio en llamas porque "no sabemos lo que tenemos que hacer".

"Nos hemos quedado con lo puesto y con lo que a mi esposo se le ocurrió llevarse, pasaportes y documentos importantes", afirma María Eugenia, que cuenta que hoy podrá pasar la noche en casa de su hermano: "No sé si el resto de mis vecinos tengan esa suerte", comenta antes de dar gracias porque "estamos vivos y hay que seguir".