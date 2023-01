España enviará a Ucrania tanques Leopard almacenados en Zaragoza desde hace más de una década. Sin embargo, este mismo verano, la ministra de Defensa, Margarita Robles, había reconocido que esos mismos carros de combate estaban en un estado "lamentable".

laSexta Clave ha recuperado las palabras de Robles, que en agosto de 2022 reconoció que "los Leopard no se usan y están en Zaragoza desde hace muchos años": "No es posible enviarlos porque están en una situación absolutamente lamentable. Ha habido exámenes correspondientes y están desde hace muchos años en unas condiciones que no se pueden utilizar porque serían un riesgo para las personas".