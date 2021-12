Se acerca la Navidad y, con ella, llega también el momento de que suene en bucle el perenne clásico de Mariah Carey 'All I want for Christmas is you'. Un tema que, lejos de ser un villancico tradicional, en realidad se publicó en 1994.

Gracias a él, la artista se ha embolsado nada menos que 53 millones de euros solo en derechos de autor. Este año, la canción le reportará más de medio millón más.

'All I want for Christmas is you' tiene ya 27 años. Carey la compuso en tan solo 15 minutos en su casa, con un piano juguete. Sin embargo, y aunque hoy es omnipresente en estas fechas, tardó en triunfar: no fue hasta 2003 cuando su inclusión en la película 'Love Actually' la convirtió en todo un clásico.

Este fin de semana ha llegado a 1.000 millones de reproducciones en Spotify... y todo hace prever que tampoco dejará de sonar estas fiestas.