Vicky Martín Berrocal publica 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', un libro que, según reconoce en La Roca, la ha dejado "abierta en canal", pues en él deposita quién es ella y cuáles son sus miedos e inseguridades. Además, afirma que estas parten de nosotros mismos porque "no somos nada generosos, somos los primeros que pensamos que no podemos", señala.

La diseñadora explica que trabaja para la mujer y que, desde su experiencia, cuando la desnudas, también lo hace interiormente. Por ello, asegura que no se ha encontrado con ninguna mujer que esté satisfecha con su cuerpo, "ni modelos ni mujeres referentes que todas las mujeres la admiran", detalla, y apunta que incluso esa mujer "tampoco está contenta, tiene un miedo, una inseguridad".

"La única manera de que la gente no se ría de ti es riéndote tu primero", comenta la onubense, y reconoce que es una técnica que ha utilizado mucho, aunque indica que ahora está en su "mejor versión" porque se siente bien con ella y no tiene miedos. Y es que relata que ha entendido cuáles son las prioridades de su vida y que "lo más importante es vivir y ser feliz. Que no venga nadie a decirte quién tienes que ser tú. Seré lo que a mí me dé la gana ser", sentencia.