"Son mis 50. Es verdad que tendría que haber hecho la gran fiesta, pero decidí que no, que quería mirarles, escucharles, disfrutarles cara a cara", comenta Vicky Martín Berrocal acerca de su 50 fiesta de cumpleaños que ha celebrado rodeada de sus mejores amigos, entre los que se encontraban rostros muy conocidos.

La diseñadora ha afirmado que se encuentra en su "mejor versión" y está "muy contenta y tranquila". "He entendido que la vida es aceptarse y que esta es la que soy. No tengo nada más que demostrar y la mujer no tiene que demostrar nada", ha asegurado a los periodistas.

Su amiga Marta Sánchez fue la encargada de cantarle el 'cumpleaños feliz', tal y como vemos en este vídeo de Aruser@s.