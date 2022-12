Berni Barrachina ha hecho una gran advertencia en el programa de 'La Roca': "No cojas el ascensor". El colaborador ha traído un impactante vídeo que se ha hecho viral y que muestra lo que le ha sucedido al paciente de un hospital.

En las imágenes se puede ver cómo, al intentar meter la camilla en la que iba tumbado, el ascensor acaba cayendo. "¡Lo van a partir!", ha indicado Nuria Roca, mostrándose totalmente impresionada por lo que estaba viendo.

Sin embargo, al final ha terminado alegrándose al ver que el ascensor no ha terminado pillándole las piernas. "Me parece un mal menor porque por lo menos se ha caído", ha confesado dejando claro que, de no ser así, le "hubiese partido".

Tras esto, no ha podido evitar preguntarse si el paciente terminaría bien o esto le habría provocado algún tipo de daño.