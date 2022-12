Juan del Val asegura que nunca se pierde un programa presentado por Nuria Roca. "Creo que no hay ningún programa que haya hecho Nuria en 25 años que no haya visto", afirma en La Roca, antes de matizar: "Acabo de mentir muchísimo, desde que te conozco, los de antes no, no la conocía".

Una confesión que sorprende a la presentadora: "Entonces me mentiste, porque me decías tú que 'Waku Waku' no te lo perdías nunca...", bromea. Un divertido momento, que puedes ver en el vídeo, ante el que Nacho García lanza una pregunta: "¿Así empezó el roneo?". "Reconócelo: le dijiste 'te veo mucho en la tele' y no la veías", insta a Juan del Val.