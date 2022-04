A Will Smith le han expulsado de los actos de la Academia de Hollywood durante los próximos diez años por abofetear a Chris Rock. En La Roca han querido saber si la presentadora, Nuria Roca, ha sido expulsada de algún sitio alguna vez. Aunque ella no se ha atrevido a contar ninguna historia, sí lo ha hecho Juan de Val, que le ha cogido el turno de palabra para hablar de un embarazoso momento, a lo que la presentadora ha respondido con un tajante: "No lo cuentes".

"No voy a decir qué matrimonio fue. Íbamos a una cena a la que no me apetecía ir para nada. Me comporté de una manera ejemplar, aguantando tonterías, y nada más terminar la cena, el señor puso un video de el mismo y cuando terminó nos echaron porque se iba a dormir", ha detallado el presentador. El resto de colaboradores ha querido conocer más detalles, como si era un pareja famosa, pero Nuria Roca le ha pedido que no dijese nada más.