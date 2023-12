Juan del Val ha acudido al plató de La Roca para ser entrevistado por sus compañeros con motivo de la presentación de su última novela, 'Bocabesada'. "Hay mucha gente que dice que eres del PP. ¿Eres de derechas o de izquierdas?", le ha preguntado Nuria Roca.

"Conozco a pocas personas menos conservadoras que yo. Desde hace 25 años hablo de feminismo, cuando la gente te miraba raro", ha defendido el escritor, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Nunca he sido simpatizante del PP. Siempre he dicho que llega tarde a todos los sitios, a cualquier avance social", ha recalcado.

No obstante, Del Val asume como algo "lógico" que la gente "pueda pensar" que tiene simpatía por el PP" porque "ahora hay un excesivo número de catetos que consideran que apoyar a Pedro Sánchez es ser de izquierdas y no hacerlo es ser de derechas". "Esta es la simplificación que a mí me provoca más enfado", ha reconocido.