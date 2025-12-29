La verdad del 'Ecce Homo' de Borja antes de Cecilia Giménez: "Una simple copia" y "dos horas de devoción" de Elías García Martínez

¿Cómo era el 'Ecce Homo' de Borja antes de la intervención de Cecilia Giménez? En este vídeo que ahora recupera laSexta.com, Mamen Mendizábal analizaba la obra original del pintor valenciano Elías García Martínez.

El 26 de julio de 2012 supuso un antes y un después para el pueblo aragonés de Borja. Ese día una de sus vecinas, Cecilia Giménez, convirtió el 'Ecce Homo' de su santuario en un fenómeno viral y en un lugar de peregrinaje para turistas de todo el mundo.

Desde el Ayuntamiento se intentó proteger a Cecilia, completamente ajena de lo que estaba pasando, del foco mediático. Sin embargo, un nuevo problema estaba a punto de llegar con la familia del autor original del Ecce Homo.

Porque, como explica Juan María de Ojeda, concejal de Cultura, en el vídeo sobre estas líneas, bajo el repintado de Cecilia había "una figura de Cristo con la corona de espinas, lo que se llama un Ecce Homo, pintado por Elías García Martínez, un pintor valenciano que veraneaba ahí en los años 30".

Merche Pellicer, que trabaja en Atención al Público en el Santuario, destaca que "tampoco era una obra propia" de García Martínez, sino "una simple copia de Guido Reni".

Además, Juan María de Ojeda asegura que la obra de García Martínez fue "una curiosa intervención", ya que el pintor valenciano decidió pintar "por propia iniciativa sobre la pared de la iglesia". "La gente de más edad recuerda que debajo de la imagen había una leyenda que decía 'este es el resultado de dos horas de devoción de Elías García Martínez a la Virgen de Misericordia'", apunta.

Pocos días después de estallar la noticia sobre el Ecce Homo, el concejal recuerda que hubo una exposición dedicada a su autor original, a la que asistió una de las nietas del artista. Juan María recuerda que le pidió "explicaciones de lo que había ocurrido": "Nos decía que estaba indignada", señala.

El siguiente paso fue tranquilizarla, pues en un principio lo que se planteaba era restaurar la obra a su estado original.

