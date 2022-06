Santiago Segura hizo unas declaraciones en 'Espejo Público' sobre los niños y las tecnologías que despertó la polémica. "Prefiero que (los niños) estén masturbándose que con la pantallita todo el rato, que disfruten de todo", afirmó en tono de broma. Sin embargo, algunos interpretaron sus palabras como si las dijera en serio.

Ahora, el actor ha respondido en La Roca a la polémica "Mi único interés era que mi amiga Susanna Griso se riera. Se dijo que había respondido a Macarena Olona, pero yo estaba haciendo un chiste patético, puede que sin gracia. Eso era humor, y mi humor se basa, sobre todo, en el disparate", ha aclarado.

Así, el director de 'Padre no hay más que uno 3' ha criticado que "hay titulares que dan pie a los ofendidos de segunda generación, que son los que no se ofenden por tus declaraciones, sino por lo que han leído, y esa es la putada". "Si alguien se ha ofendido viendo 'Espejo Público', es que no me conoce", ha subrayado.