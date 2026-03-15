Rosalía rectifica y se disculpa tras sus declaraciones sobre Pablo Picasso: "No estoy en paz"

La catalana expresó su opinión sobre el artista en un podcast con la escritora argentina Mariana Enríquez, donde afirmó que el pintor le gusta mucho y que nunca le ha "molestado" separar al artista de su obra.

La aclamada cantante Rosalía se encuentra en el foco de la polémica. Tal y como se ha analizado en La Roca, la catalana expresó su opinión sobre el artista Pablo Picasso en un podcast con la escritora argentina Mariana Enríquez, donde afirmó que el pintor le gusta mucho y que nunca le ha "molestado" separar al artista de su obra.

"A lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto de su obra", añadió.

Tras una oleada de críticas, ya que existen testimonios sobre el maltrato del artista a sus parejas, la intérprete ha publicado un vídeo en sus redes sociales rectificando sus palabras y reivindicando su compromiso feminista. Asimismo, ha aclarado que se "equivocó" en sus declaraciones: "No estoy en paz con lo que dije", ha confesado.

A su vez, Rosalía añade que se ha "equivocado" y admite que no debe hablarse de según qué temas cuando uno no tiene un conocimiento "absoluto" sobre ellos: "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato".

Tras quejarse de que el mundo sea ahora tan "polarizado", la artista catalana se ha disculpado por su "falta de sensibilidad y empatía" con "esas mujeres y esos testimonios". "No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa", agrega en su vídeo.

De esta manera, ha confesado que en ocasiones le da "miedo" denominarse "según de qué manera por no ser una representación suficientemente buena de eso". Para Rosalía, es "obvia" cuál es su posición sobre el asunto: "Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista".

Para Nuria Roca, "la honestidad y la sinceridad" de la cantante son "maravillosas" tras pedir perdón porque "lo dice de verdad". "No tiene por qué pedir perdón. Ella dijo que podía separar al artista de la obra y manifestó que no conocía la historia de Picasso o a la persona... Tampoco tiene la obligación de conocerlo", sentencia.

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