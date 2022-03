Jordi Évole ha destacado en La Roca que "nos hemos acostumbrado a llamar a Rosa López, la 'Rosa de España'". Sin embargo, el periodista ha dicho que ella "no eligió ese 'apellido'" y, de hecho, cree que "le ha hecho más mal que bien" porque, tal y como ha expresado, "ponerse encima a todo el país tiene que ser muy complicado". "No le hicimos mucho favor con esa especie de apropiación que todos tuvimos del personaje de Rosa, no sé si la ayudamos, o la perjudicamos más", ha subrayado.

Además, el periodista ha afirmado que hace 20 años, cuando Rosa López saltó a la fama con 'Operación Triunfo' "sucedían cosas que vistas con ojos de hoy no toleraríamos": "Ver a Rosa sometida a un proceso de adelgazamiento semana tras semana con el público vitoreando cuando el presentador decía el número de kilos que había perdido Rosa, yo creo que hoy no lo soportaríamos, y además sería muy criticado", ha manifestado.

En lo referente a la artista, Évole ha declarado que "nos gustaba por muchas cosas, entre ellas su manera de ser, su espontaneidad, y porque no seguía las normas de lo que era el triunfo en un espectáculo y de la música". "Era una chica que estaba gorda, que era muy espontánea y el mercado la fue moldeando para convertirla en algo que igual se ajustaba más a las normas del mercado, pero la desnaturalizamos entre todos", ha apuntado, tras lo que ha apostillado que es "un ejercicio muy interesante" el que se hace en este programa de Lo de Évole, ya que se mira "con la perspectiva de 20 años después".

Por último, el presentador ha expresado su opinión sobre si cree que la fama y la salud mental se llevan bien: "La fama es una alteración de tu vida bastante importante y muchas veces a lo mejor nos agarramos al hecho de que uno no cambia, pero todo eso altera tu vida y es bueno contar con ayuda externa para llevarlo mejor". "Creo que lo de la fama es más complicado de lo que nos pensamos", ha señalado, a lo que ha añadido: "Cuando empiezas, crees que va a ser circunstancial, pero cuando la cosa se mantiene hay que asumir que no eres el mismo e intentar que no te complique demasiado a nivel mental".