Ante la visita de Yolanda Díaz al papa Francisco, Miguel Ángel Revilla ha desvelado que él también solicitó una reunión con el sumo pontífice a través de una carta, mandándole también varios de sus libros.

"Voy a confesar una cosa, me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, mira, es una primicia: hace tiempo que escribí una carta al papa pidiéndole una audiencia. Todavía no me ha contestado", asegura.

¿El motivo? A Revilla le "apetecía" hablar con el papa Francisco aunque fuese "media 'horuca'" para "decirle unas cuantas cosas". "El papa es una voz muy importante en el mundo. Debería ser más radical contra las tremendas desigualdades que hay en este mundo, donde unos pocos acaparan la riqueza y otros no tienen para comer", argumenta.