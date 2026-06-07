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Retorno espiritual de los jóvenes en España: aumenta un 16% los menores de 25 años que se declaran católicos

Pese a que el número de católicos en España se ha reducido drásticamente en los últimos años, esa tendencia está comenzando a cambiar debido a la mayor identificación de los jóvenes con esta religión.

Retorno espiritual de los jóvenes en España: aumenta en un 16% los menores de 25 años que se declaran católicos

El papa León XIV está causando furor en su visita a España. Miles y miles de feligreses le acompañan en cada desplazamiento o acto que realiza el pontífice a pesar de que el catolicismo en nuestro país está en sus números más bajos... al menos en el global, porque entre los jóvenes comienza a haber un repunte.

Según el CIS, en los años 80 un 90% de los españoles se declaraba católico. Este año, solo alrededor del 50%. Es decir, en 40 años los católicos se han reducido 40 puntos porcentuales. Un reflejo que se ve también en la bodas que se realizan por la Iglesia. Como recoge el INE, hace 15 años había un 41% de bodas por la Iglesia, ahora solo es el 15% .

Ahora bien, este descenso no solo ha tenido una frenada con la nueva generación de españoles, sino que ha registrado un crecimiento. Entre los menores de 25 años en 2023, un 31% se declaraba católico. Ahora es un 47%, es decir, un aumento del 16% en solo tres años.

Eso sí, solo un 23% de los encuestados afirmaba tener mucho interés en la llegada del papa León XIV a España.

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