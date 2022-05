La periodista Ángeles Caballero ha afirmado que si alguno de sus hijos fuera un presunto violador se sentiría "muy culpable". Es la reflexión que ha realizado en La Roca cuando se abordaba la puesta en libertad de los menores detenidos en Burjassot (Valencia) por su presunta implicación en las agresiones sexuales en grupo a dos menores. Éstos fueron recibidos por los aplausos de familiares, un gesto que, para Caballero, significa "la banalización del mal y de unas relaciones, sexuales y afectivas, que deberían tener un tratamiento y conversación previa en casa".

"Me parece que tenemos un problema como sociedad todas las personas que estoy viendo que culpan a niñas de 12 años por quedar con gente en Instagram. Cuando no había redes sociales, también entiendo que habría adolescentes que quedaban con hombres", ha agregado.

Caballero se ha preguntado así "qué clase de educación sexual has tenido y qué clase de contenidos has visto en tu pantalla para considerar que el sexo o es eso, o no es", para recordar, a continuación, que en España "se denuncia una violación cada cuatro horas".

Además, ha lamentado que se está "señalando a las menores y se las está revictimizando porque se están publicando datos personales". Una situación ante la que dice no tener palabras: "No puedo decirlas en público, porque me genera rabia".

Analiza el caso de Santi Mina

Asimismo, la periodista ha querido recordar el caso del futbolista Santi Mina, condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual a una chica. "Quiero recordar la responsabilidad que tenemos entre todos para que esto no vaya a peor. Porque su Club -Real Club Celta de Vigo- lo contrató sabiendo que tenía una denuncia por agresión sexual".

Ángeles Caballero ha concluido recordando la necesidad de que actuemos "cuando veamos algo" y "no silenciemos ni miremos para otro lado".