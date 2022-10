Secretaria es el nombre del caballo con el que el reportero de La Roca Fede Arias, que nunca ha practicado hípica, participa en el concurso de andadura galega de San Lucas de Mondoñedo (Lugo), en una de las ferias más antiguas de Galicia, con más de 800 años de antigüedad.

"Yo no he montado a caballo en mi vida, me los imaginaba más pequeñicos", reconoce. "Cuidado con el caballo, que ha acabado con muchas estrellas del rock", comenta entre risas el humorista Nacho García. "Y esto, ¿cómo va? ¿qué marchas tiene?", pregunta asustado el reportero mientras intenta agarrar las riendas.

Solo hacen falta un par de pasos del animal para desestabilizar el precario equilibrio que mantiene Fede Arias, que acaba en pocos segundos en el suelo con una cómica caída. "Esta tarde, Nuria, vamos a competir en este concurso y yo no sé cómo va a salir", avisa el reportero a la presentadora del programa.

Los colaboradores corrigen a Fede, que cree que la "silla de montar" se llama "sillín". "Fede, acaricia bien a Secretaria, gánatela y ya veremos luego lo que pasa", le aconseja sin muchas esperanzas Nuria Roca.