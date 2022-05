Ramón Espinar ha hablado en La Roca sobre la ley del 'solo sí es sí', y ha defendido que "en cuestiones que tienen que ver con leyes que van a cambiar elementos importantes de la convivencia, hay que ir más allá de quién es el ministro o la ministra que las impulsa".

"¿Vamos a asumir de una vez como sociedad que no somos iguales los hombres y las mujeres, que no somos históricamente iguales, ni culturalmente, ni biológicamente...?", ha expresado el exdiputado de Podemos, a lo que ha añadido: "Yo tengo dos hijos muy pequeños, un hijo y una hija, y si yo pienso que mis hijos son iguales y van a tener los mismos problemas a la hora de enfrentarse al mundo, me estoy equivocando".

En este sentido, el colaborador de La Roca ha subrayado que "tratar con igualdad a los ciudadanos no es tratarlos a todos por igual, sino atender por igual a sus necesidades o problemas, y esta sociedad tiene un problema que la atraviesa y es el machismo". "Tenemos un problema como sociedad que se llama machismo y que atraviesa nuestra convivencia, y hay que atacarlo desde la educación, pero también desde el Código Penal", ha manifestado.

Así, Espinar ha defendido que "necesitamos herramientas para ser mejores como sociedad y para ser iguales". "Y para que dentro de 20 años cuando yo diga que mis hijos no son iguales, alguien me diga que no es verdad porque lo son. Pero no es verdad. Esta sociedad es una sociedad machista y contra eso hay que combatir desde todos los frentes", ha concluido.

En otro momento del programa, mientras se hablaba del documental de laSexta 'Los Borbones: una familia real', Ramón Espinar ha defendido que este tipo de contenido "es muy necesario porque la ciudadanía necesita estar informada sobre las instituciones. "Es imprescindible que haya transparencia política sobre la Casa Real", ha destacado, al tiempo que ha señalado que "a veces se despolitiza la figura del rey, cuando la realidad es que el rey es el jefe del Estado, una figura eminentemente política".