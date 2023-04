Ramón Espinar, politólogo y exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, defendió en La Roca que "todo lo que está sucediendo", en relación a la exhumación de Primo de Rivera, "sucede en estricto cumplimiento de la ley". "No puede ser que en una sociedad democrática haya apología ni enaltecimiento de la ideología franquista, ni de los líderes del franquismo", manifestó, tras lo que dijo que la exhumación del fundador de la Falange es "verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y para sus familias".

Por su parte, la periodista Ángeles Caballero expresó que la exhumación de Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros es "un ejemplo de dignidad tal" que le costaba mucho hacer otro tipo de consideración al respecto".

Así, la periodista no se quiso "olvidar de todas esas personas que iban a Cuelgamuros y mostraban su absoluta indignación", y les lanzó un mensaje: "Los católicos podemos ir a un montón de templos cada día a misa; y si ahí no pueden ir, que no se molesten; yo les invito que vengan a mi parroquia, donde hay gente amabilísima y sacerdotes bastante más centrados que la comunidad benedictina".