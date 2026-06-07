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Es su tercera reconciliación

El pronóstico de Nuria Roca tras la reconciliación de Alice Campello y Morata: "Van a tener otro niño enseguida"

La presentadora cree que "van a estar tan bien que se van a ilusionar y, como son muy jovencitos, van a decir que van a por otro". Sería ya el quinto hijo de la pareja.

Nuria Roca sobre Morata

Nuria Roca ha hablado sobre la reconciliación de Alice Campello y Morata y ha defendido que "cuando una pareja rompe, no hay que posicionarse, porque luego vuelven", tras lo que ha lanzado una reflexión: "Si no ha funcionado la primera vez ni la segunda, ¿hasta cuándo hay que intentarlo?". "Hasta siempre, yo a por todas. No sabes si a lo mejor te va a funcionar a la tercera, a la cuarta o a la quinta", ha respondido Sara Ramos.

Por su parte, la presentadora de La Roca ha recordado que "la primera vez que rompieron se dijo que la familia de uno u otro estaba excesivamente presente en el matrimonio y que esto había hecho que surgieran los roces". "Si ahora se han juntado y es la tercera vez que lo intentan, van a tener otro niño enseguida", ha pronosticado Roca, a lo que ha añadido: "Van a estar tan bien que se van a ilusionar y, como son muy jovencitos, van a decir que van a por otro".

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