Juan del Val acude a La Roca con camisa, corbata y traje, un look que llama la atención de los colaboradores. "Has venido tu muy limpito, Juan. ¿Qué ocurre?", pregunta Nuria Roca, que ironiza con "¿te vas a casar?".

"Me voy luego a los Premios Planeta y como no me da tiempo a vestirme hago el programa así", explica el colaborador, que es consciente de que va "un poco excesivo para ser domingo por la tarde". Según se justifica en La Roca, no podía traérselo en una bolsa porque "el avión sale a las siete de la tarde", está a "40 minutos del aeropuerto" y termina en el programa a las seis. En definitiva, "voy fatal".

Además, en este vídeo, Nuria Roca compara los looks de Juan del Val de la semana pasada y esta y Nacho García no puede evitar reaccionar: "Parecía que venías de lavar el coche". Puedes ver este momentazo, que hace feliz a la madre de Juan del Val, en el vídeo principal de la noticia.