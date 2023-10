Juan del Val defendió de forma tajante en La Roca que se regule el mercado de la vivienda. "Le damos vueltas y vueltas a un problema que es tremendo y, al final, independientemente de lo ideológico, esto se tiene que regular", afirmó, tras lo que subrayó: "El mercado se tiene que regular, y no puede ser que se estén pagando cantidades desorbitadas por un piso en cualquier barrio, y con todos los problemas que eso genera".

En ese momento, Tania Sánchez destacó que hay líderes políticos, como "Ayuso, que consideran que el mercado se regula solo". "A mí me da igual lo que piense la presidenta de la Comunidad de Madrid, o Sánchez, o cualquier presidente. Yo lo que opino es que el mercado de la vivienda se tiene que regular. Y no hay otra historia. Me da igual lo que opine Ayuso", respondió Del Val.