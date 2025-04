Pilar Vidal, sobre la demanda del rey emérito a Revilla: "Lo que le molesta son las burlas, que incluso ha imitado su forma de hablar"

La periodista ha afirmado que lo que he hecho el rey emérito es dar "un golpe en la mesa". "Una cosa es que periodistas trabajen e informen, y otra que un expresidente vaya a la tele, se lucre de ello y se burle de una persona", ha opinado.

Pilar Vidal ha hablado en La Roca sobre la demanda del rey emérito a Miguel Ángel Revilla, y ha expresado que "lo que molesta" a Don Juan Carlos "son las burlas, el tono burlesco de Revilla, que incluso le ha imitado". "Hay vídeos en el que se ve imitarle en la forma de hablar del rey", ha subrayado la periodista de 'ABC', a lo que ha añadido que entiende que la gente "esté sorprendida" con este asunto, y que "esto sea algo único", pero ha apostillado que "él ya no es rey, sino que es Don Juan Carlos de Borbón".

En este sentido, Vidal ha señalado que "Don Juan Carlos piensa que otros no se han burlado de él, sino que hacen su trabajo". "Que un periodista diga que ha defraudado, está haciendo su trabajo, pero no está burlándose", ha comentado la colaboradora del programa, quien ha defendido que "Bárbara Rey no ha dicho nada", sino que "fue su hijo el que filtró los audios".

Además, la periodista de 'ABC' considera que la demanda es "un golpe en la mesa". "Una cosa es que periodistas trabajen e informen, y otra que un expresidente vaya a la tele, se lucre de ello y se burle de una persona", ha zanjado Pilar Vidal.