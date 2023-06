"¿Alguien se lo ha pasado bien en una despedida de soltera a lo largo de la historia de las bodas?". Es la pregunta que Juan del Val lanza a sus compañeros y que genera cierto debate en el plató de La Roca: mientras que Gonzalo Miró asegura habérselo pasado "en grande" en una despedida de soltero, Patricia Cerezo sostiene que en la suya no fue así.

"El sitio se llamaba 'La Olla Caliente', ya por ahí íbamos mal", recuerda la colaboradora, que detalla que "el plato principal se llamaba 'rabo vengador'". "Me hicieron bailar con un bailarín que cuando se quitó la máscara, le conocía", agrega Cerezo, que sentencia: "Todavía no me he recuperado".

Para Nacho García, en cambio, hay "un indicativo sobre si te gustan las despedidas de soltero o no": si te gusta la Nochevieja. Puedes escuchar su argumentación y el debate al respecto en La Roca en el vídeo que ilustra estas líneas.