La opinión de Ángel Antonio Herrera sobre si los menores de 18 deberían votar: "Estoy a favor, pero no va a llegar a ninguna parte"

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, se está planteando bajar la edad mínima para votar a los 16 años, una posibilidad que ha encontrado el apoyo del periodista Ángel Antonio Herrera en La Roca.

Herrera ha asegurado que apoya que los adolescentes de 16 años puedan votar, pero al mismo tiempo ha apuntado que no cree que la propuesta, de hacerse, salga adelante: "La medida me parece que da entretenimiento y tertulia, pero no va a llegar a ninguna parte. No van a salir los números, pero me parece una propuesta interesante. Estoy a favor que se pueda votar a los 16 años".

"No me vale el argumento de que la gente es inmadura a esa edad. Hay gente que también lo es a los 25 o a los 40. Es más, creo que el mundo prevalece ahora mismo bajo una inmadurez casi crónica. La edad es una cosa meramente administrativa", ha señalado el periodista.

Además, Herrera ha descartado también el argumento de que los jóvenes solo se informan por redes sociales, donde los bulos circulan con facilidad, ya que los adultos también lo hacen a su parecer: "Se dice que la gente se informa en redes sociales, pero no solo la gente que tiene 16 o 18 años. La gente se entera por cuestiones que tiene que ver por el móvil y eso incluye a gente que es mayor".