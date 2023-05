Nuria Roca ha comenzado el programa desvelando que, entre otros, es el Día Mundial del Asistente Virtual. "Aunque no lo parezca, Nacho es ingeniero informático", ha indicado, una puntualización que ha hecho que el colaborador se pronuncie para desvelar cuáles son sus verdaderos conocimientos sobre este tema.

"Tuve que llamar al informático porque no funcionaba mi ordenador aquí y es que estaba desenchufado", ha confesado Nacho García, reconociendo que al acabar la carrera "no lo volvió a tocar". Sin duda, una anécdota que ha provocado que sus compañeros no puedan contener la risa.

Pero esto no es lo único que hay que celebrar, y es que mañana el juego del comecocos cumple 40 años, lo que ha provocado que Juan del Val y Nuria Roca no duden en desvelar cuáles fueron los videojuegos a los que estuvieron enganchados.