Elena Panasyuk es una mujer ucraniana residente en España que ha viajado a Polonia de la mano de la Fundación Madrina para, junto con 30 voluntarios, recoger a 250 refugiados, madres y niños. Aunque confiesa que el viaje ha sido complicado, en La Roca ha contado que lo hace "con mucha ilusión" y que volverán mejor de como han ido, con "250 esperanzas".

Sin embargo, su historia no se queda ahí, y es que, como ha contado a Nuria Roca, a quien conoce personalmente, lleva cuatro días sin saber nada de su padre, de 80 años, que vive en Irpin, y que ha decidido no abandonar el país. "Nació en 1942, en la guerra, y va a morir con la guerra, no quiso moverse", ha explicado Panasyuk.

Además, como ha contado la periodista, la ucraniana vivió el horror de Chernóbil: su padre era técnico nuclear la central nuclear y ella y su hermana fueron evacuadas. "Están acostumbradas a vivir la tragedia, siempre se reponen", ha contado Roca.

Su historia ha acabado emocionado a prácticamente todo el plató de La Roca, pero especialmente a la presentadora, quien no ha podido contener las lágrimas cuando le ha dado muchos ánimos para el complicado camino de vuelta a España que tienen. "Mi niña, en 40 horas ya estamos de vuelta", le ha consolado la ucraniana, que al verla llorar también ha llorado, y ha asegurado que "todo va a salir bien". "Esto es lo que sucede cuando conoces de primera mano los testimonios", ha reconocido después Nuria Roca.