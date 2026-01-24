Nuria Roca: "No nos hagamos los inocentes, si alguien se va a vivir a Andorra es por razones concretas"

El aclamado y polémico cantante Miguel Bosé dejaría México próximamente para mudarse a territorio andorrano. Así lo aseguró la periodista Lorena Vázquez, que explicó que el artista había sido visto realizando la prescripción de sus hijos en uno de los colegios "más elitistas" de la zona.

El aclamado y polémico cantante Miguel Bosé dejaría México próximamente para mudarse a Andorra. Así lo aseguró la periodista Lorena Vázquez, que explicó que el artista había sido visto realizando la prescripción de sus hijos en uno de los colegios "más elitistas" de la zona.

Ante esta noticia, que ha sido comentada en diferentes medios y programas, como en 'La Roca', Juan del Val ha opinado que "cada uno puede vivir donde le dé la gana": "No me aventuro a decir que sea por los impuestos", dice en referencia a las críticas a influencers que han decidido mudarse por un tema económico. "Quizá le parezca un sitio estupendo", añade.

Así, Silvia Taulés indica que en el país se ha creado "una comunidad de gente con mucho dinero que ha creado restaurantes", entre otros. Por su parte, Nuria Roca contesta firme y sostiene que irse a vivir a Andorra va de la mano de "razones concretas".

"No nos hagamos los inocentes. Si alguien se va a vivir a Andorra es por razones concretas, es un sitio maravilloso sobre todo para aficionados del ski. Pero Andorra es muy pequeño y clautrofóbico", sentencia.

Además de haber visto al cantante recorriendo las calles de Andorra, Vázquez indica que también estaría en contacto con una agencia inmobiliaria para encontrar una vivienda que cumpla con todas sus necesidades y gustos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.